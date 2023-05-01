1 Mayıs nedeniyle yasak olan Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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1 Mayıs nedeniyle yasak olan Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, 24 kişi gözaltına alındı

01.05.2023 12:05

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Şişli, Beşiktaş ve Osmanbey'de bir araya gelerek Taksim'e yürümek isteyen protestoculara polis müdahale etti. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan göstericilerden 24'ü gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler, gözaltına alındı.

İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

24 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde de toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grubun dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan 24 gösterici gözaltına alındı.

İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Size yassahhh gardaşım yassaahhh Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Taksim, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 Mayıs nedeniyle yasak olan Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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