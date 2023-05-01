1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler, gözaltına alındı.
Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde de toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grubun dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan 24 gösterici gözaltına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 1 Mayıs nedeniyle yasak olan Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika