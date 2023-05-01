1 Mayıs nedeniyle yasak olan Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, 24 kişi gözaltına alındı

Doğal gaz müjdesinin ardından herkes bunu merak ediyor: Tahsil edilen faturalar ne olacak?

Hangi takım nasıl şampiyon olabilir? İşte tüm olasılıklar

1 aylık ücretsiz doğal gaz müjdesi Resmi Gazete'de! Bu tarihler için para ödenmeyecek

Bakan Kurum'dan kiracılara tam destek: Bunu yapın, sizi çıkaramazlar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler, gözaltına alındı.

24 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde de toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grubun dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan 24 gösterici gözaltına alındı.