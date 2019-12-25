Polis Müdürü Ali Özcan hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis Müdürü Ali Özcan hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis Müdürü Ali Özcan hayatını kaybetti

6 saat önce

Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, arkadaşları ile oynadığı halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Polis Müdürü Ali Özcan hayatını kaybetti, System.String[]

Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, arkadaşları ile oynadığı halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Ali Özcan, saat 22.00 sularında arkadaşları ile halı sahada futbol maçı oynadıktan sonra dinlenirken rahatsızlandı. Kalbi sıkışan Özcan, Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın vefatı polis teşkilatını ve sevenlerini yasa boğdu. Özcan için Perşembe günü Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlenecek.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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