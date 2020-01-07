Polis müdüründen alkışlanacak hareket - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis müdüründen alkışlanacak hareket - Son Dakika

Polis müdüründen alkışlanacak hareket

6 saat önce

Samsun'da bir ilçe emniyet müdürü kendisini ziyarete gelen anaokulu öğrencileri ile makamında yere oturup onlara kitap okudu.

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Samsun'da bir ilçe emniyet müdürü kendisini ziyarete gelen anaokulu öğrencileri ile makamında yere oturup onlara kitap okudu.


Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman'ı makamında ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman çocuklarla yakından ilgilendi. Makam odasında çocuklarla birlikte yere oturan Emniyet Müdürü Kökduman, onlara kitap okuyup gönüllerinde taht kurdu. Öğrenciler polis müdürü ile eğlenceli dakikalar geçirdi. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:28 Kaynak: İHA
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