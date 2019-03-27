Son Dakika Haberleri: Polis Müzesi Olması Planlanan Cibali Karakolu Havadan Görüntülendi

Polis Müzesi Olması Planlanan Cibali Karakolu Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Ersan SAN/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te bulunan tarihi Cibali Karakolu'nu polis müzesi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti.

Polis Müzesi Olması Planlanan Cibali Karakolu Havadan Görüntülendi, System.String[]
Ersan SAN/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te bulunan tarihi Cibali Karakolu'nu polis müzesi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti. Uzun süredir metruk halde bulunan tarihi 3 katlı yapı havadan görüntülendi.

Tarihi karakolu yeniden canlandırmak için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi binanın aslına uygun bir müze haline dönüştürülmesi için proje hazırladı. Binanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de temasa geçilirken, binanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi istendi. Tahsis gerçekleştiğinde bina, karakol olduğu dönemdeki haline sadık kalınarak düzenlenecek. Müzenin, dönemin tahta masaları, eski yazı makineleri ve diğer aksesuarlarıyla İstanbul'un polisiye kültürünün tarihi bir parçası olarak yerini alması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Feci Kazayı Görünce Hemen Yaralılara Müdahale Etti 31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi Kızdığı Arkadaşını 'Telefonumu Gasbetti' Diye Şikayet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Müzesi Olması Planlanan Cibali Karakolu Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]