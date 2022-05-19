Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı - Son Dakika
Üye Girişi

Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı

19.05.2022 09:52
Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı

Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradıADANA Adana polisi yaptığı narkotik operasyonunda şüphe üzerine durduğu bir otomobili didik didik ararken, şahısların ayakkabı, hatta ağız içinde bile uyuşturucu ararken, operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı

ADANA Adana polisi yaptığı narkotik operasyonunda şüphe üzerine durduğu bir otomobili didik didik ararken, şahısların ayakkabı, hatta ağız içinde bile uyuşturucu ararken, operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 24 ayrı adrese, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda gözaltı kararı verilen bir şüphelinin Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Ekipler evde arama yaparken, operasyon timi de mahalleyi ablukaya aldı. Sokaktaki bir otomobilden şüphelenen polis, araçtaki 4 kişiyi indirdi. Araçta narkotik köpek Aşil ile yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Polisin yaptığı detaylı aramada, otomobilin koltuk döşemesinin altına gizlenmiş 3 bıçak ve plastik cop, yedek lastiğin içerisinde de çok sayıda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeyi yutmuş olabileceği ihtimaline karşı şüphelinin ağzını aradı. Polis zanlıların ayakkabılarının içini bile aradı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement