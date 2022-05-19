Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı

ADANA Adana polisi yaptığı narkotik operasyonunda şüphe üzerine durduğu bir otomobili didik didik ararken, şahısların ayakkabı, hatta ağız içinde bile uyuşturucu ararken, operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 24 ayrı adrese, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda gözaltı kararı verilen bir şüphelinin Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Ekipler evde arama yaparken, operasyon timi de mahalleyi ablukaya aldı. Sokaktaki bir otomobilden şüphelenen polis, araçtaki 4 kişiyi indirdi. Araçta narkotik köpek Aşil ile yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Polisin yaptığı detaylı aramada, otomobilin koltuk döşemesinin altına gizlenmiş 3 bıçak ve plastik cop, yedek lastiğin içerisinde de çok sayıda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeyi yutmuş olabileceği ihtimaline karşı şüphelinin ağzını aradı. Polis zanlıların ayakkabılarının içini bile aradı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.