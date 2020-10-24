Polis Nazilli'de kafeleri denetledi - Son Dakika

Polis Nazilli'de kafeleri denetledi

24.10.2020 20:30
Polis Nazilli'de kafeleri denetledi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çarşı merkezindeki 21 kafede denetleme yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çarşı merkezindeki 21 kafede denetleme yaptı.

Özellikle Turan Mahallesinde bulunan kafeler sokağında yapılan denetlemede işyerlerinin Kovid- 19 nedeniyle alınması gereken tedbirlere uymaları konusunda uyaran Nazilli Polisi uyarılara uymayan 9 işyeri hakkında tutanak düzenlendi. Belediye arkasında bulunan içkili bir işyerinin sosyal mesafe tanımayan ve Kovid- 19 nedeniyle hiç bir tedbir almadığını gören ekipler iş yerine para cezası uygulamak üzere işlem yaptı. - AYDIN

Polis Nazilli'de kafeleri denetledi
Polis Nazilli'de kafeleri denetledi

Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis Nazilli'de kafeleri denetledi - Son Dakika

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