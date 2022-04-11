Polis noktasında iftar - Son Dakika
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Polis noktasında iftar

11.04.2022 13:39
Polis noktasında iftar

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle polis uygulama noktasındaki görevli polis ekipleriyle iftar yaptı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle polis uygulama noktasındaki görevli polis ekipleriyle iftar yaptı.

Vali Aydoğdu iftar saatine yakın Aksaray- Adana kara yolunda geçen araç sürücülerini uygulama noktasında iftar saatinin yakın olduğunu belirterek birlikte iftar iftar açmaya davet etti.

Bursa'ya seyahat eden Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim Yıldız, Vali Aydoğdu'nun davetine "Yolumuz uzun teşekkür ediyoruz' diye cevap verince, Vali Hamza Aydoğdu, "Seni zorla alıkoyacağız. Hadi buyurun iftar yapacağız." diyerek aileyi iftar masasına oturttu.

Aile ziyareti için Bursa'ya yolculuk yaptıklarını ifade eden Yıldız, iftarı nerde açarız diye düşünürken uygulama noktasında sürpriz bir iftar daveti ile karşılaştıklarını söyledi.

Vali Aydoğdu'nun davetine teşekkür eden Yıldız, "Kısmette Aksaray'da polis noktasında iftar yapmak varmış, çok memnun olduk. Valimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Hamza Aydoğdu iftar duasının ardından, "Aksaray güzel günler yaşıyor. Hep beraber bu mübarek Ramazan gününde al bayrağımızın gölgesinde iftar yapıyoruz. Polis haftasında hep beraberiz. İyi ki varsınız sizin varlığınız Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımıza güç ve kuvvet vermektedir. Evlerinden ailelerinizden ayrı kalarak huzuru temin etmek için gece gündüz çalışmaktasınız. Sizlere müteşekkiriz Allah sizden razı olsun." dedi.

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Hamza Aydoğdu, Aksaray, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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