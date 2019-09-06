Son Dakika Haberleri: Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı: 5 yaralı
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Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı: 5 yaralı

50 dakika önce

TRABZON (İHA) – Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde polis ekiplerinden kaçan aracın başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı: 5 yaralı, System.String[]

TRABZON (İHA) – Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde polis ekiplerinden kaçan aracın başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Şalpazarı yol ayırımında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan 61 ABB 788 plakalı araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Polislerden kaçan araç, Kemaliye Mahallesi kavşağında 61 AZ 367 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 61 ABB 788 plakalı araçta bulunan Emrah Ulu (21), Mehmet Özsarı (27) ve 61 AZ 367 plakalı araçta bulunan Mehmet Salih Ön (65), Mehmet Selim Günaydın (8) ve Ali Günaydın (6) yaralandı. Araçlardan çıkartılan yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada polisten kaçan araçta bulunan ve durumu ağır olan Emrah Ulu ise Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.


Kaza anı güvelik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Vakfıkebir, Trabzon, Polis, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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