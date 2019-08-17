Polis, Norveç'teki cami saldırısını önleyen ikiliyi kahraman ilan etti

Norveç 'te Afganlara ait El- Nur İslam Merkezi Cami'ne yönelik saldırıyı önleyen Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave, polis müdürü ve Barum belediye başkanı ile görüştü. Polis , ikiliye kahraman şeklinde hitap ederek çiçek verdi.

Barum şehrindeki Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Cami'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yerel saat ile 16.00'da meydana gelmişti. Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave, saldırganı fark edince, onu etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polisin de gelmesiyle, saldırgan gözaltına alınmıştı.

Daha sonra ise saldırganın evinde yapılan aramada, polis bir kadın cesedi bulmuş; kadının, saldırganın 17 yaşındaki üvey kız kardeşi olduğu anlaşılmıştı.

POLİS MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Polis Müdürü Beate Gangas, Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Jave'ye, saldırgana yaptıkları müdahaleden dolayı teşekkür ederek, "Kahramanca ve iyi niyetli girişiminiz için size çok teşekkür ediyorum. Hızlı yanıt vermeniz sayesinde çok sayıda hayat kurtuldu" dedi.

Kahraman ikili, ayrıca Barum Belediye Başkanı Lisbeth Hammer Krog ile de görüştü.