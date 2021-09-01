Polis, öğrencilere "Cesur Maskot" ile Kovid-19 bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda yüz yüze eğitimlerin başlaması nedeniyle koronavirüs bilgilendirmesi yaptı.

Halit Derviş İbrahim İlkokulu girişinde öğrencileri "Cesur Maskot"la karşılayan ekipler, öğrenci ve velilere sosyal mesafe uyarısı yaparak salgınla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ekipler, çocuklara Emniyet Müdürlüğü adına maske ve "Cesur Maskot" anahtarlığı hediye etti.

Öğrenciler "Cesur Maskot"la fotoğraf çektirirken, Üsküdar Rauf Orbay İlkokulu'nda da polis öğrencilere etiket ve maske dağıttı, salgına karşı öğrencileri uyardı.