Polis Öğrencileri Tiyatro Oyunuyla Bilinçlendirdi

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, oyuncuların tamamının polis olduğu tiyatro topluluğu, "Farkındayım Aldanmam" adlı oyunla öğrencileri başta trafik kuralları olmak üzere çeşitli güvenlik konularında bilinçlendirdi.
Muğla Valiliği himayesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde polislerden kurulu tiyatro topluluğu "Farkındayım Aldanmam" adlı oyunu Herodot Kültür Merkezinde sahneledi.
Öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdiği oyunla, öğrencilere trafikte yapılmaması gerekenler eğlenceli şekilde aktarıldı.
Zaman zaman öğrencilerin de sahneye çıktığı gösteri beğeni topladı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz, yaptığı konuşmada, oyunun Muğla'ya, Vali Esengül Civelek
'in himayelerinde, İstanbul
İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
'nın destekleriyle getirildiğini söyledi.
Yılmaz ayrıca, ilköğretim okulu öğrencilerine kişisel güvenlikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, tanımadıkları kişilerden hiçbir şekilde çikolata, şekerleme ve benzeri hediyeleri almamalarını istedi.
Bodrum Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu
'nun da öğrencilerle birlikte seyrettikleri tiyatro oyunu sonrasında öğrenciler tiyatrocu polislerle fotoğraf çektirdi.