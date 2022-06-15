Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı - Son Dakika
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Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

15.06.2022 17:15
Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir'de 49 ekip, 189 personelin katılımı ile 13 bölgede çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetleme gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 103 okul çevresi, 927 şahıs, 31 metruk bina, 6 internet salonu, 10 oyun salonu, 50 Kahvehane, kafe, 10 içkili yer, 6 İddia bayi, 34 büfe ve 83 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan açıklamada ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi. - NEVŞEHİR

Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı
Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı
Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı
Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı - Son Dakika
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