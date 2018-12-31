Son Dakika Haberleri: Polis Okulu'nda Mezuniyet Coşkusu

Polis Okulu'nda Mezuniyet Coşkusu

1 saat önce

ADANA Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 296 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Polis Okulu'nda Mezuniyet Coşkusu, System.String[]
ADANA Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 296 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

Mezuniyet törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Vekili Erdal Cılasın ile kent protokolü katıldı. 22'inci dönem mezunlarının verildiği törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Meslek hayatınızda hiçbir illegal yapı ile ilginiz olmamalıdır. Tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Milletimiz ve devletimiz bize yeter. Demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden asla ayrılmayın dedi.

Konuşmaların ardından 22'nci dönem 1'incisi Ahmet Yasan, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenciye protokol üyelerince diplomaları ve hediyeleri verildi. Program sonunda öğrenciler yemin edip, aileleriyle kucaklaştı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:01 Kaynak: DHA

Hüseyin Sözlü, Mahmut Demirtaş, Adana, Polis, Güncel
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