Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz'un anısına ay yıldız koreografisi yaptı
1 saat önce
Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören polis adayları, 15 Temmuz'un anısına bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
'da Polis
Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören polis adayları, 15 Temmuz'un anısına bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı. Drone ile havadan çekilen görüntüler, valilik aracılığıyla basınla paylaşıldı.
Videoda ayrıca gece çekilmiş ay yıldız görüntüleri de yer aldı. - ERZİNCAN
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