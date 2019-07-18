Son Dakika Haberleri: Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz'un anısına ay yıldız koreografisi yaptı
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Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz'un anısına ay yıldız koreografisi yaptı

1 saat önce

Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören polis adayları, 15 Temmuz'un anısına bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı.

Polis Okulu öğrencileri bedenleriyle 15 Temmuz'un anısına ay yıldız koreografisi yaptı, System.String[]
Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören polis adayları, 15 Temmuz'un anısına bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız koreografisi yaptı. Drone ile havadan çekilen görüntüler, valilik aracılığıyla basınla paylaşıldı.

Videoda ayrıca gece çekilmiş ay yıldız görüntüleri de yer aldı. - ERZİNCAN
Erzincan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
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