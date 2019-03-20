Polis Okulu Öğrencilerinden Kanser Hastalarına Moral Eğlencesi
39 dakika önce
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) öğrencileri Kanser Haftası dolayısıyla, kanser tedavisi gören hastalar için moral eğlencesi düzenledi.
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) öğrencileri Kanser Haftası dolayısıyla, kanser tedavisi gören hastalar için moral eğlencesi düzenledi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü ve Samsun 19 Mayıs PMYO'nun katkılarıyla "Kanser Hastaları Sevgi Günü" adı altında moral eğlencesi düzenlendi.
Onkoloji Bölümü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Samsun PMYO Müdürü Ogün Şahin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eda Türe, Onkoloji Hastanesi Bölüm Sorumlusu Dr. Nilgün Şahin ve doktor ile hastane çalışanları ile hastanede tedavi gören kanser hastaları katıldı.
Etkinlikte polis okulu öğrencileri sevilen parçaları seslendirerek hastalara unutulmaz bir gün yaşattılar. Hastalar ise zaman zaman hem koroya eşlik ettiler hem de doktorlarla birlikte halay çekip eğlendiler. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:28 Kaynak: İHA
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