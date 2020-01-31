POLİS OKULUNDA UYUZ TATİLİ - Son Dakika
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POLİS OKULUNDA UYUZ TATİLİ

6 saat önce

SARIYER'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

POLİS OKULUNDA UYUZ TATİLİ, System.String[]

SARIYER'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulda eğitim gören bazı öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 10 gün tatil edildi. Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerin çıkışı


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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