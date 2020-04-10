Polis okulunun "Fethi Sekin" gururu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis okulunun 'Fethi Sekin' gururu - Son Dakika

Polis okulunun "Fethi Sekin" gururu

6 saat önce

İzmir Adliyesine 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda anısı yaşıyor.

İzmir Adliyesine 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda anısı yaşıyor.

AA muhabiri, teröristlere karşı gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin'in Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundaki okuduğu sınıfı, kayıt belgelerini, kendi el yazısıyla kaleme aldığı biyografisini ve arkadaşlarının Sekin hakkındaki görüşlerinin yer aldığı yıllığı görüntüledi.

Okulda oluşturulan ve buradan mezun olan şehitlerin bulunduğu köşede Fethi Sekin'in fotoğrafı da yer alıyor.

Fethi Sekin 20 Aralık 1994 tarihinde başladığı okulda, 591 okul numarası ile H sınıfında okudu. İngilizce bilen ve B sınıfı ehliyete sahip Sekin, 3 Ağustos 1995'te okulu dereceyle bitirerek Kilis'te meslek hayatına başladı.

"Polisliği vatana en büyük hizmetlerden biri olduğu için seçtim"

Sekin'in bilgilerinin yer aldığı dosyasında ise kendi el yazısıyla kaleme aldığı biyografisi dikkati çekiyor. Şehit polis, biyografisinde kendisini şöyle tanıtıyor:

"01.11.1973 Elazığ'ın Baskil ilçesi doğumluyum. İlk öğretimimi Baskil Atatürk İlkokulunda, orta ve lise öğrenimimi Baskil Lisesinde tamamladım. Ailede 7 kardeşiz. 4 kız 3 erkek. Ailenin ikinci çocuğuyum. Ailenin geçimini Baskil Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan babam sağlamaktadır. Polislik mesleğini sevdiğim ve vatana en büyük hizmetlerden biri olduğu için seçtim. Polislik görevinde istihbarat, narkotik, asayiş ve özel harekat bölümlerinde çalışmak isterim."

Hatıra defterinde ise sınıf arkadaşlarının şehit meslektaşları hakkındaki görüşleri yer alıyor. Defterde Sekin hakkındaki "Polis okuluna efsane gelip giden, mert, Gakkoş karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız." ifadeler göze çarpıyor.

Kahramanlığın sembolü haline gelen Fethi Sekin, Türk halkının gönlünde taht kurmasının yanı sıra mezun olduğu okulda da anıları yaşatılıyor.

Fethi Sekin'in şehit edilmesi

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, hafızalarda yer aldı.

Kilis'ten sonra 1999-2002 yıllarında Bingöl'de üniforma giyen Sekin, ardından da büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'e tayin edildi. Şehit Sekin, yaklaşık 9 yıl çalıştığı İzmir'de Motosikletli Şahinler Timi'nde görev aldı. PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldiği gün, tecrübesi ve dikkati sayesinde şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı teröristleri fark eden Sekin, hemen beylik tabancasını çekerek müdahale etti. Araçtan inen Fethi Sekin'in bir süre kovaladığı teröristler, yanlarında getirdiği bombayı patlattı.

Peşine düştüğü 2 teröristten birini etkisiz hale getiren Sekin, diğerini yakalamak için mermisi bitene kadar cesurca çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu görev yaptığı adliye binasının önünde şehit edildi.

Terör örgütü PKK'nın planladığı saldırıyı önleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürttü.

Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, kahramanca duruşuyla çok sayıda insanın yaşamını kurtardı. Memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanan kahraman polis gibi hain saldırıda adliye personeli Musa Can da şehit oldu. Saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Polis okulunun Fethi Sekin gururu

Fethi Sekin, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:36 Kaynak: AA

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