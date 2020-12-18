Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar - Son Dakika

Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar

18.12.2020 08:19
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar, System.String[]

POLİS Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 8 bin polis memuru alımı yapılacağını açıklamasının ardından Sivas'ta polis adayları çalışmalarına başladı.

POLİS Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 8 bin polis memuru alımı yapılacağını açıklamasının ardından Sivas'ta polis adayları çalışmalarına başladı. Haftanın 5 gününü hazırlanarak geçiren adaylar, sınav günü zorlu parkurda başarılı olmanın hayalini kuruyor.

Polis Akademisi Başkanlığı'nca, 27'nci dönem POMEM giriş sınavına 6 bin 400'ü lisans, 1600'ü ön lisans mezunu alınacağının açıklamasının ardından Sivas'ta spor salonlarına yoğun başvuru oldu. POMEM sınavlarında başarılı olmak isteyen adaylar, sıkı bir hazırlık dönemine girdi. Uzman antrenörler gözetiminde hazırlık yapan adaylar, parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sivas Özdemir Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Şenol Özdemir (64), "Kulübümüz 20 yıllık bir geçmişe sahip. Polislik ve akademik kurslar açarak adayları sınava hazırlıyoruz. Bu kurslarda hali hazırda kendi sporcularımız ve tüm Sivas halkına hizmet veriyoruz. Burada çalıştırdığımız sporcularımızın yüzde sekseni iş sahibi oluyor tabii ki bu da bizler için bir gurur kaynağı. Çalışmalarımızın tamamı antrenör nezaretinde yürütülmekte. Tabi Sivas ekonomik açıdan biraz kısıtlı bir şehir olduğu için gençler bir aylık iki aylık eğitimlerle sınavlara gidiyor. Oysaki diğer illerde altı ay, bir sene hazırlık yapan gruplar var. Bizim şu an yaptığımız genel kondisyon ve dayanıklılık parkuru. Haftanın beş günü antrenman yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de her türlü tedbiri alarak maske ve mesafemize dikkat ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü sağlık her şeyden daha önemli. Otuz kişilik gruplar halinde sınırladık. Böylece pandemi sürecinde en az yoğunlukla ilerliyoruz. Öğrencilerimiz polis olduktan sonra Türkiye'nin neresine giderse gitsin Sivas'a tekrar geldiklerinde bizim yanımıza kesinlikle uğrarlar. Onun dışında sosyal medya hesaplarımızla da irtibat halinde kalıyoruz. Çünkü sporcularımız ve antrenörlerimizle biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.'ÇOCUKLUKTAN İTİBAREN HAYALİM'Spor salonunda sınava hazırlanan adaylardan Melih Doğan (23), "Bir aydır hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız biraz ağır. Sınavların ne zaman olacağının açıklanmasını bekliyoruz. O zamana kadar buraya 5 gün boyunca geleceğiz. Şu an haftanın 3 günü parkur çalışıyoruz. Haftanın diğer 2 günü de kondisyon çalışıyoruz. Çocukluktan itibaren hayalim. Çok sıkı çalışıyorum. İnşallah bunların sonucunu alıp mesleğe kavuşacağız" dedi.

Polis adaylarından Aysun Çınar (25) ise "Kulübümüzdeki diğer arkadaşlarımızla birlikte hazırlanarak inşallah polis olacağız. Koşuyla birlikte kondisyon oluşturduk, daha sonra istasyon çalışmalarıyla taktikler öğrendik ve bu taktikleri uygulayarak belirlenen sürenin altında parkuru tamamlamaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız. Polislik mesleğine ilgim ise ailemin verdiği vatan aşkından geliyor. En çok babam istiyor polis olmamı. İnşallah ona bunu göstereceğim" diye konuştu.


Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar - Son Dakika


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