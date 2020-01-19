Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2) - Son Dakika

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Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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