Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2) - Son Dakika

Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
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