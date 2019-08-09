Son Dakika Haberleri: POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DARP EDİP, DÖVİZLERİNİ ÇALDILAR
Son Dakika Güncel Haber

POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DARP EDİP, DÖVİZLERİNİ ÇALDILAR

31 dakika önce

Fatih'te iş hanına polis olduklarını söylerek giren 4 şüpheli, Libya uyruklu iş insanını darp ederek, çekmecede bulunan 2.2 milyon lira değerinde dövizi alıp kaçtı.

POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DARP EDİP, DÖVİZLERİNİ ÇALDILAR, System.String[]


Fatih'te iş hanına polis olduklarını söylerek giren 4 şüpheli, Libya uyruklu iş insanını darp ederek, çekmecede bulunan 2.2 milyon lira değerinde dövizi alıp kaçtı. Şüphelilerden 1'inin vatandaşlar tarafından kaçarken yakalandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş hanına girerken ve kaçarken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih Sekmanlar Sokak'ta bulunan bir iş hanında 25 temmuz tarihinde meydana gelen olay, edinilen bilgilere göre şöyle gelişti: İş hanında bulunan tekstil dükkanına polis olduklarını söyleyerek 4 kişi içeride arama yapacaklarını söyledi. Sözde arama sırasında çekmecedeki paraları gören şüphelileri Libyalı Hatem A.G 'yi önce dövdü, daha sonra paraları alarak kaçtı. Olay sırasında handa çıkan kargaşa sırasında şüphelilerden Hamza G.(22) vatandaşlar tarafından yakalandı. Diğer şüphelilerin 2 milyon 222 bin lira değerinde dövizi alarak kaçtıkları tespit edildi.
Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği bağlı polisler tarafından yakalanan Hamza G', ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Yiğitcan B.(22) ile Rıdvan B.(24) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Hamza G.'nin adam yaralama ve sahte belge kullanmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamza G. tutuklanırken, Yiğitcan B. ve Rıdvan B. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul
Libya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB ekipleri tarafından Üsküdar'da vatandaşın araç garajına yıkım
Diyanet'ten kurbanlık hisse uyarısı: Dinen uygun değil Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:11:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DARP EDİP, DÖVİZLERİNİ ÇALDILAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]