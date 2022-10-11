Polis, ölenin kimliğini belirlemeden katili buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Polis, ölenin kimliğini belirlemeden katili buldu

11.10.2022 09:52

Polis, ölenin kimliğini belirlemeden katili buldu Adana'da polis tabancayla öldürülen bir kişinin kimliğini tespit etmeden, olay yerindeki güvenlik kameralarını takip ederek katili yakaladı Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı Adana'da polis tabancayla öldürülen bir kişinin kimliğini tespit...

Polis, ölenin kimliğini belirlemeden katili buldu

Adana'da polis tabancayla öldürülen bir kişinin kimliğini tespit etmeden, olay yerindeki güvenlik kameralarını takip ederek katili yakaladı

Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da polis tabancayla öldürülen bir kişinin kimliğini tespit etmeden, olay yerindeki güvenlik kameralarını takip ederek katili yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ekim günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki silah sesini duyan mahalleli, dışarı çıktığında bir kişinin ensesinden tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Aşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ceset üzerinde yaptığı incelemede şahsın kimliği çıkmadı. Polis bir taraftan ölen şahsın kimliğini belirlemeye çalışırken bir tarafta da katili bulmak için sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmada olay saatinde motosikletli bir şüphelinin, hızla sokaktan ayrıldığı tespit edildi. Kaçış güzergahında yapılan incelemede ise şüphelinin Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ne gittiği saptandı.

Mahalleye gidip, sokak sokak şüpheliyi arayan ekipler, görüntülerdeki motosikleti metruk bir binanın önünde park halinde buldu. Binaya giren polis, şüpheli Çetin Kızıl'ı cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Kızıl'ın, bir süre önce arkadaşı öldürdüğü kişinin isminin Eyüp Aşçı'yı (32), olduğunu ona bir süre önce cep telefonu sattığı ancak parasını alamadığı söyledi. Bu nedenle iki arkadaşın tartıştığı, çıkan arbedede ise Kızıl'ın Aşçı'yı tabancayla vurduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde Kızıl, "Olaydan yarım saat önce Eyüp yanıma geldi ve tartışmaya başladık. Üzerime yürüyünce, uzaklaştırmaya çalıştım. Korkutmak için tabancayı ateşledim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin Kızıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis, ölenin kimliğini belirlemeden katili buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı
10:48 Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı
10:30 Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi
10:16 Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi
10:15 Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı
10:07 İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
10:01 Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı
09:52 Ekonomiyi değerlendiren MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Sanayiciler faiz konuşmaktan yoruldu
09:54 ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda görüntülendi
09:50 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 10:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Polis, ölenin kimliğini belirlemeden katili buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement