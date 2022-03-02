Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret

02.03.2022 10:02
Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret

Boyabat ilçesinde polis olmak isteyen çocuğun evini ziyaret eden polis ekipleri, çocuğa polis kıyafeti hediye etti.

Boyabat ilçesinde polis olmak isteyen çocuğun evini ziyaret eden polis ekipleri, çocuğa polis kıyafeti hediye etti.

Boyabat ilçesinde Abdülkerim Yavaş, Sinop Emniyet Müdürlüğü mail ihbar hattına, 7 yaşındaki oğlu Akif Ensar Yavaş'ın sürekli polis olmak istediğini ne zaman büyüyeceğini ve polis olacağını sorduğunu, polis kıyafeti giymeyi çok istediğini bildirmesi üzerine, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuğun evini ziyaret ettiler.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Akif Ensar Yavaş'a polis kıyafeti hediye etti.

Polislerin ziyaretinden büyük mutluluk yaşayan Yavaş, polislere teşekkür etti.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Boyabat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret - Son Dakika
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