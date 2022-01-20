Polis olmak isteyen gençlere Karacabey\'de ücretsiz kurs desteği

Karacabey Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavlarına katılacak olan öğrenciler için ücretsiz kurs vereceğini açıkladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Polislik Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavları için hazırlanan tüm öğrencilerin belediyeye müracaatta bulunabileceğini söyledi.

Karacabey Belediyesi bünyesinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına katılacak öğrenciler için ücretsiz antrenman programı açıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Polislik Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavları için hazırlanan tüm öğrencilerin belediyeye müracaatta bulunabileceğini söyledi.

Yoğun ilgi bekleniyor

Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, "POMEM Sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize destek olmak için bu yıl da bu kursu ücretsiz açtık. Eğitmenlerimiz gözetiminde verilecek çalışma programı ve uygulanacak antrenmanlar ile gençlerimizi fiziki yeterlilik parkur sınavlarına hazırlayacağız. Geçmişte de bu kurslara ilgi yoğundu. Bu yıl da aynı ilgiyi bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, POMEM sınavlarına hazırlanmak için belediyenin açtığı kurstan faydalanmak isteyen öğrencilerin, nüfus cüzdanları ve sağlık raporları ile Karacabey Belediyesi'nin giriş katındaki beyaz masalara kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

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Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: Karacabey Belediyesi Basın Birimi: 0224 676 8640 – 0555 846 6521