Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi

Eskişehir'de, polis olmayı çok isteyen ve evinde hemen her gün üzerinde polis üniforması, elinde oyuncak telsizi ve kelepçesiyle delil arayan 6 yaşındaki Ömer'e, polis ağabey ve ablaları doğum günü sürprizi yaptı.

Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi, System.String[]

Eskişehir'de, polis olmayı çok isteyen ve evinde hemen her gün üzerinde polis üniforması, elinde oyuncak telsizi ve kelepçesiyle delil arayan 6 yaşındaki Ömer'e, polis ağabey ve ablaları doğum günü sürprizi yaptı. Anne Gülşen Okur, oğlunu doğum gününde karakola getirerek hem sürpriz doğum günü yaptı hem de polislere tanışıp konuşmak isteyen minik Ömer'i hayaline kavuşturdu.

Ailesinin özel olarak diktirdiği baş komiser üniformasıyla hayallerini süsleyen polis gibi yaşamaya çalışan minik Ömer'in tek hayali polis olmak. Evde hemen her gün oluşturduğu suç mahallinde delil arayan 6 yaşındaki Ömer, ailesinin aldığı oyuncak telsizi ve kelepçesi ile neredeyse tüm gün araştırma yapıyor.

'Anne Okur oğlunu polislerle buluşturdu'

Son bir yıldır polislik mesleğine yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan anne Gülşen Okur, oğlu Ömer'e sürpriz yaparak doğum gününde tanışıp konuşmayı çok istediği polislerle buluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen anne, buradan olumlu dönüş alarak Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönlendirildi. Anne Okur ile irtibata geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Ömer'i Çarşı Polis Merkezi Amirliğine getirmelerini istedi.

'Minik Ömer kapıda karşılanarak makamda ağırlandı'

Üzerinde baş komiser üniforması ile annesi ve küçük kardeşiyle polis merkezine gelen Ömer'i, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Süleyman Korkmaz ve polis ağabeyleri kapıda karşılayarak içeri aldı. Burada karakol amirinin makamında ağırlanan 6 yaşındaki Ömer, şaşkın bakışlarıyla etrafını izledi. Bir süre karakol amirinin koltuğunda oturarak polis ağabeyleriyle sohbet eden minik Ömer, karakolun Güven Masasına çağrıldı.

'Polisten pastalı sürpriz'

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Süleyman Korkmaz, Ömer ile birlikte Güven Masasına geldiği esnada, polisler de mumlarını yakıp pastayı hazırladı. 'İyi ki doğdun Ömer' ve alkış sesleriyle karşılanan minik Ömer, yapılan sürpriz karşısında adeta donup kaldı. Ardından polis ağabey ve ablalarıyla mumları üfleyen Ömer, doğum günü pastasını kesti.

"Ben büyüyünce polis olmak istiyorum"

Duygularını anlatan 6 yaşındaki Ömer Okur, "Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Onlar suçluları ve hırsızları yakalıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Evde telsizle delil araştırıyor"

Anne Gülşen Okur ise, oğlunun polis olmayı çok istediğini belirterek, "Bugün sürpriz yaptık Ömer'e. Polisleri çok seviyor ve polis olmak istiyor. Kendisine sürpriz yapmak istedim. Hatta arabayı park ederken bile şok oldu. "Anne buraya araba park edilmez karakolun önü" dedi. 'Girelim bakalım ne varmış oğlum' dedim. Yani şok oldu. Son bir yıldır polis olmayı istiyor. Evde, telsizle delil araştırıyor. '41 40 merkez' deyip sürekli suçluları yakalıyor. Çok güzel bir duygu, inşallah nasip olur da görürüz onun polis olduğunu. Çünkü çok istiyor. Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok ilgilendiler, çok destek oldular. Emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan polislerin sürprizi karşısında yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Ömer'e, Dede Korkut hikayelerinin yer aldığı kitap da hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:59

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı         
13:58
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu         
13:19
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam         
12:48
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Tulumuna Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti         
11:43
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı         
09:52
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti         
21:51
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı         
20:32
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
19:25
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 16:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis olmak isteyen Ömer'e doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei