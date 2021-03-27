Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü

27.03.2021 09:42
Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan otizmli 15 yaşındaki Yakup Çolak, hayalini kurduğu polis üniformasına bir günlüğüne de olsa kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan otizmli 15 yaşındaki Yakup Çolak, hayalini kurduğu polis üniformasına bir günlüğüne de olsa kavuştu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki otizmli Yakup Çolak'ın polis olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Trafik polisi üniforması giyen ve kimliğini alan Yakup, mesaisine, şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını selamlayıp başladı.

Polis olmak isteyen otizmli 15 yaşındaki oğlu Yakup Çolak'ın bu hayalini bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştürmek isteyen anne Songül Çolak, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine başvurdu. İstasyon Amiri Mehmet Akif Gökalpgil'in anne Çolak'ın bu talebini seve seve yerine getireceklerini söylemesinin ardından otizmli Yakup'un hayalini gerçekleştirmek için adeta seferberlik başlatıldı. Anne Çolak'ın bu isteği, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliğine bildirildi. Polis olacağını öğrenen Yakup'un sevinci ise, gözlerine yansıdı. Bölge trafik ve TDP ekipleri, sabah saatlerinde Yakup'u alarak önce trafik polisi üniformasını giydirdi. Yakup, ekip otosunda İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yakup'a ilk olarak adına düzenlenmiş polis kimliği teslim edildi. Otizmli Yakup, mesaisine, şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını selamlayarak başladı.

Emniyet müdürlüğündeki birimleri gezen ve meslektaşlarıyla tanışan Yakup, daha sonra bir vatandaşın talebini yerine getirdi. Yakup, emniyetteki gezisinin ardından kendisini bekleyen ekip otosunun direksiyonuna geçti. Ekip otosunda anons yapan Yakup, polis ağabeyleri ile birlikte şehirde devriyeye çıktı.

Devriye görevini başarıyla tamamlayan otizmli Yakup, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde misafir edildi. İstasyon Amiri Komiser Mehmet Akif Gökalpgil, Yakup'a makamını teslim etti. Burada Yakup'a pasta ikram edildi. Telsizden meslektaşlarına anons yapan Yakup, ilçedeki asayişin sağlanması ve trafiğin sürekli kontrol edilmesini istedi. Polis ekipleri, Yakup'un mutluluğu için ellerinden geleni en iyi şekilde yaparak mesaisini sonlandırdı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Ahmet Berker, otizmli gencin polis olma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TDP Büro Amiri Ahmet Berker, "Yakup Çolak kardeşimizin annesi Songül Çolak Hanım, oğlunun bir gün de olsa sembolik de olsa polislik hayalini gerçekleştirmek için Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğimize başvurmuştu. Bölge Trafik İstasyon Amirimiz de bizlere bu talebi iletti ve biz de bu hayali gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olacağımızı belirttik. Yakup kardeşimizin mutluluğu için elimizden gelen gayreti gösterdik. Emniyetimizde gezdirdik ve çok güzel aktiviteler planladık. Yakup kardeşimiz bugün bizler gibi görev yapacak. Bizlere yardım edecek. Trafik polisi gibi görev yapacak. Ona çeşitli hediyeler vereceğiz. Yakup'un her zaman yanındayız. İstediği zaman bizleri arasın. Biz her zaman onu misafir etmeye hazırız" dedi.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mehmet Akif Gökalpgil ise, "Yakup'un sevincine ortak olmak bizler için çok güzel duygu. Biz Yakup'u tanıdığımıza ve onu bir günlüğüne de olsa polis olarak gördüğümüze çok sevindik. Ne zaman isterse Yakup'u misafir edebiliriz. Yakup, özel birisi ve ileride çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

4 çocuğundan biri olan otizmli oğlunu polis üniforması içinde görünce gözleri dolan anne Songül Çolak da, "Oğlum polis olmayı çok istiyordu. En büyük hayali bugün gerçek oldu. Gerçekten çok güzel ilgilendiler. Oğlumun mutluluğu için çaba harcayan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü
Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü
Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü
Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü
Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü

Trafik Denetleme, Elbistan, Hisarcık, Polis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Polis olmak isteyen otizmli Yakup'un hayali gerçeğe dönüştü - Son Dakika


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