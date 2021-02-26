Polis olmak isteyen Tuğba'nın hayalini polis gerçekleştirdi - Son Dakika
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Polis olmak isteyen Tuğba'nın hayalini polis gerçekleştirdi

26.02.2021 09:42

ADANA Yumurtalık ilçesinde polis ekipleri, babaannesiyle yaşayan ve büyüyünce polis olmak isteyen Tuğba Tosun'u (12) ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

ADANA Yumurtalık ilçesinde polis ekipleri, babaannesiyle yaşayan ve büyüyünce polis olmak isteyen Tuğba Tosun'u (12) ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Hayalini kurduğu polis üniformasını giyen Tuğba, polis aracına binerek tur attı.

İlçeye bağlı Dervişiye Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Tosun henüz 4 yaşındayken annesi, tartıştığı üvey babasını öldürdü. Annesi cezaevine giren Tuğba, babaannesine teslim edildi. İçe kapanık bir çocuk olan Tuğba'nın babaannesi, Yumurtalık Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, torununun büyüyünce polis olmak istediğini ve onu ziyaret etmelerini istediğini söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Yumurtalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuğba'yı evinde ziyaret etti. Polisler, Tuğba'ya çeşitli oyuncaklar, kitaplar ve hayalini kurduğu polis üniforması hediye etti. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Tuğba, "Ben de büyüyünce polis olmak istiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi. Üniformasını giyen Tuğba, polis aracına binerek tur attı.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Yumurtalık, Polis, Güncel, Son Dakika

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