Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi

Karabük'te polisler köşe bucak 65 yaş üstü denetimlerini arttırdı

Dışarı çıkan yaşlılar yakalanmamak için ağaçlık alanlarda toplanıyor

KARABÜK - Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında polise yakalanmamak için ağaçlık alanlarda toplanan 65 yaş üstü yaşlılar polislerin sıkı denetiminden kaçamadı.

Her yerde olduğu gibi Karabük'te de uygulanan 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulması için kente İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde denetimleri sıklaştırdı.

Merkeze bağlı Karabük mahallesinde Soğanlı çayı kenarında bulunan ağaçlık alanlarda yaşlıların bir araya geldiği ihbarı üzerine motosikletli yunus ekipleri harekete geçti. Çalılıklar arasında oturan yaşlıların kimlik kontrolünü yapan ekipler, 65 yaş üstü olduğunu tespit ederek, "Beyefendi niye sokaktasınız, uyarılara niye uymuyorsunuz? Ortalık hastalık kaynıyor siz niye dışarıdasınız. Ölmek mi istiyorsunuz?. Amacınız ne. Etraftakilere de kendinize de bulaştıracaksınız. 65 yaş üzeri sıkıntılı. Hastalık kapma oranınız çok yüksek. İhtiyacınız olduğu zaman 155'i, 184'ü, 156'yı arayacaksınız, yardım isteyeceksiniz" diyerek uyarılarda bulundu. Polisin uyarısı karşısında sessiz kalan 2 yaşlının kimlik bilgilerini alan ekipler, daha sonra kolonya sıkarak evlerine gitmelerine istedi.