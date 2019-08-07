Son Dakika Haberleri: Polis önce içiciyi, sonra uyuşturucu satıcısını yakaladı
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Polis önce içiciyi, sonra uyuşturucu satıcısını yakaladı

1 saat önce

Elazığ polisi, önce uyuşturucu maddeyi kullanan şahsı ardından da satışını yapan torbacıyı yakaladı.

Polis önce içiciyi, sonra uyuşturucu satıcısını yakaladı, System.String[]
Elazığ polisi, önce uyuşturucu maddeyi kullanan şahsı ardından da satışını yapan torbacıyı yakaladı. Evinden esrar, hap ve sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde kullanan bir şahıs yakalanarak üzerinden 2 içimlik esrar maddesi ele geçirdi. Çalışmasını sürdüren polis, şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı Ş.B'yi tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda, şüphelinin evinde 11 paket halinde 30 gram skank maddesi, 32 paket halinde 88 gram fişeklenmiş esrar, 2 kilo 250 gram kubar esrar, 79 adet ecstacy hap, 2 kök hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.B. emniyetteki ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
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