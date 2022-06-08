Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği - Son Dakika
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Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği

08.06.2022 15:01
Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yakalanacağını anlayan bir şahıs, eline balta alarak kendisini eve kilitledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yakalanacağını anlayan bir şahıs, eline balta alarak kendisini eve kilitledi. Etrafa tehditler savuran zanlı, polisin yaklaşık 3 saat süren çabası sonucunda ikna edilerek gözaltına alındı.

Nizip Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri, hırsızlık gibi birçok dosyadan aranan S.Z. isimli şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin en üst dairesinde kaldığını tespit edince harekete geçti. Düzenlenen operasyonu fark eden S.Z., yakalanacağını anlayınca eline bir balta alarak kendisi eve kilitledi. Eve girmek isteyene baltayla saldıracağını söyleyen şahıs, zaman zaman kendisini keseceğini belirterek polisin uzaklaşmasını istedi. Şahsın baltalı direnci üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Operasyon için gelen ekipler, evin penceresinden kendileri ile konuşan şahsı ikna etmek için çaba sarf etti.

3 saatte ikna edildi

Polis olay yerine gelen psikolog eşliğinde, yaklaşık 3 saat boyunca yürüttüğü çaba ile şahsı ikna etmeyi başardı. Teslim olan şahıs, binadan indirilerek gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri ise bina önünde branda gerdi.

Vatandaşlar film gibi izledi

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini görünce meraklanan çok sayıda vatandaş olay yerine gelerek, yaşananları film izler gibi izledi. Polisin oluşturduğu güvenlik çemberinin dışından olayı heyecan ile izleyen vatandaşlar, şahsın teslim olması ile rahat nefes aldı.

Naralar attı

Eli kelepçeli şekilde binadan çıkarılan şahıs, bina önündeki kalabalığı görünce "Kimseye namussuzluk yaptık mı" diye bağırdı. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri naralar atan zanlıyı polis aracına bindirerek önce hastaneye, sonra da polis merkezine götürdü. Hastanede alınan sağlık raporunun ardından şahıs gözaltına alındı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği - Son Dakika

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