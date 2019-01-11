Son Dakika Haberleri: Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah Yakalandı

Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah Yakalandı

10 dakika önce

Akşehir'de bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah Yakalandı, System.String[]
Akşehir'de bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Polisin aldığı istihbarat üzerine belirlenen adrese yapılan aramada, 5 adet av tüfeği, 1 adet Fransız 10'lusu ve 1 adet Star marka Rize yapımı tabanca ile 51 adet tabanca mermisi, 1 adet 38 kalibre mermi, 1 adet manevra fişeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof mermisi, 1 adet uçaksavar mermisi, 1 adet M-16 mermisi, 1 adet MG-3 mermisi ile 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.


Evde bulunan H.S (31) isimli şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Akşehir, Güncel
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