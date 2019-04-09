Son Dakika Haberleri: Polis Ordusu Şüpheliyi Kuşattı, 'O' Elleri Cebinde İzledi

Polis Ordusu Şüpheliyi Kuşattı, 'O' Elleri Cebinde İzledi

2 saat önce

– ABD'de polis ekiplerinin kovaladığı araç bir duvara çarptı.

Polis Ordusu Şüpheliyi Kuşattı, 'O' Elleri Cebinde İzledi, System.String[]
ABD'de polis ekiplerinin kovaladığı araç bir duvara çarptı. Polis ordusu, aracın etrafını kuşattığı ve şüpheliye kurşun yağdırdı. Bu sırada bir gencin elleri cebinde olay yerinde durup, operasyonu izlemesi sosyal medyada çokça yorum aldı.

 

ABD'nin Utah eyaletinde polis ekipleri, şüphe üzerine bir araca durdurmak istedi ancak sürücü kaçmaya başladı. Sürücü, girdiği bir caddede aracın kontrolünü kaybederek bir duvara çarptı. Takipteki polisler araçlarından inerek sürücüye ateş açtı. Diğer polisler de olay yerine gelince, aracın etrafını adeta bir polis ordusu kuşattı. Yaklaşık 30 polis, silahları çekili halde aracı kontrol etti ve sürücünün öldüğünü tespit etti.

 

Polis ordusunun silahlı şekilde araç etrafında bulunduğu sırada meraklı bir gencin, olay yerinin dibine kadar giderek operasyonu izlemesi ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:40 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya
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