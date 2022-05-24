Polis otele baskın düzenledi

Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir otele düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli şahsın kalmış olduğu otel odasına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 parça halinde daralı ağırlığı 15.15 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, cam şişe içinde bulunan uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde, 2 adet çalışır durumda hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 66 adet kilitli şeffaf poşet, uyuşturucu madde paketlemede kullandığı değerlendirilen 23 adet alüminyum folyo, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili D.R.E. (32) isimli kişi uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti suçundan işlem yapılmış olup şahıs gözaltına alındı. Kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR