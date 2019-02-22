Son Dakika Haberleri: Polis, Otobüse 'Yolcu' Olarak Bindi, Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Polis, Otobüse 'Yolcu' Olarak Bindi, Aranan Şüpheliyi Yakaladı

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan Hikmet Aydın (47), bulunduğu otobüse 'yolcu' olarak binen polisler tarafından yakalandı.

Polis, Otobüse 'Yolcu' Olarak Bindi, Aranan Şüpheliyi Yakaladı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan  Hikmet Aydın (47), bulunduğu otobüse 'yolcu' olarak binen polisler tarafından yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 ayrı dolandırıcılık olayından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 yıldır aranan Hikmet Aydın'ın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kardeşinin evine geldiği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın İstanbul'a dönmek için dün 23.30'daki otobüse, kardeşinin adıyla bilet aldığını belirledi. Polisler, otobüse yolcu olarak binerek Hikmet Aydın'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:30 Kaynak: DHA

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