Edinilen bilgilere göre, olay Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 62 gram skunk maddesi, 41 adet exstasy, 21 gram bonzai, ve 3,34 gram kokain ele geçirildi. Olayın ardından A.Y. ve S.T., isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.