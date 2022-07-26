Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi

26.07.2022 11:48
Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu araçta değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu araçta değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 62 gram skunk maddesi, 41 adet exstasy, 21 gram bonzai, ve 3,34 gram kokain ele geçirildi. Olayın ardından A.Y. ve S.T., isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı AFYONKARAHİSAR'DA HAŞHAŞ HASADI SÜRÜYOR AFYONKARAHİSAR'DA HAŞHAŞ HASADI SÜRÜYOR
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
11:06 Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile
11:05 HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:54 Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 17,86 liradan alıcı buluyor
10:52 Pandemide işsiz kalmıştı! Şimdi denizden çıkardığı metalleri satarak ayda 25-30 bin lira gelir elde ediyor
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: Polis otomobilde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement