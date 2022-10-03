İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Milas Grup Amirliği ekipleri, İstanbul 'dan Milas'a sahte içki sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine dün gece ilçe girişinde önlem alındı. Durdurulan otomobildeki aramada, toplam 228 şişe sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. ile kardeşi H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polis otomobili durdurdu, 2 kardeş 228 şişe sahte rakıyla yakalandı - Son Dakika

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