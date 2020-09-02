Polis otosu motosiklet sürücüsüne çarptı - Son Dakika

Polis otosu motosiklet sürücüsüne çarptı
Sivas'ta polis otosunun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sivas'ta polis otosunun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, İstasyon caddesinden gelip Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı istikametine giden bir polis otosu önünde seyretmekte olan M.K isimli motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü polis otosunun üzerine düşerek ağır yaralandı. Sürücü Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza olay yerinden geçmekte olan sürücüler tarafından görüntülenerek Büyük Sivas Medya Grubu ihbar hattı aracılığı ile paylaşıldı. - SİVAS
Son Dakika İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı