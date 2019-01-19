Polis Otosuna Çarpıp Kaçan Sürücü, Trafiği Birbirine Kattı
12 dakika önce
Sivas'ta takip edildiği araçtan kaçarken polis otosuna çarpan minibüs sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Sivas'ta takip edildiği araçtan kaçarken polis otosuna çarpan minibüs sürücüsü trafiği birbirine kattı.
Olay Sivas'ta Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.U. yönetimindeki 60 AAU 080 plakalı araçtan kaçan A.T. yönetimindeki 52 AF 126 plakalı minibüs, sivil polis otosuna çarptı. Devam eden kovalamacaya polis aracı da eklendi. Kendilerine çarpan minibüsü takibe alan polis ekipleri telsizle diğer ekiplerden de yardım istedi. 15 dakika süren kovalamacada minibüs Kepçeli kavşağında durduruldu. Ekiplere direnen sürücü polis tarafından alındı. A.T minibüste bulunan S.U. isimli kadınla birlikte polis merkezine götürüldü. Minibüsü kovalayan araç sürücüsü İ.U. da polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
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