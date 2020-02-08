Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, polis otosuna çarpıp kaçan sürücü Mehmet Karakuş, kovalamacayla kısa sürede yakalandı.

Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polis otosuna çarpıp kaçan sürücü Mehmet Karakuş, kovalamacayla kısa sürede yakalandı. Kazada yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırılırken, Karakuş'un yapılan kontrolde 1.25 promil alkolü olduğu ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karakuş yönetimindeki 35 RF 514 plakalı otomobil, devriye görevi yürüten polis otosuna çarptı. Kaza nedeniyle paniğe kapılan Karakuş, otomobiliyle kaçtı. Peşine düşen ekipler tarafından kovalamaca sonrası yakalanan Karakuş, gözaltına alındı. Kazada yaralanan yanındaki arkadaşı Burak Karataş ise ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan kontrolde sürücü Mehmet Karakuş'un 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.


Mehmet Karakuş, Karataş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sadaka kutularını çaldı, savunması pes dedirtti: Hatırlamıyorum
Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu "Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu Kahraman polis o anları anlattı

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 06:15:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis otosuna çarpıp kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]