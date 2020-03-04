Polis otosuna çarptılar kaçmak isterken kaza yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis otosuna çarptılar kaçmak isterken kaza yaptılar - Son Dakika

Polis otosuna çarptılar kaçmak isterken kaza yaptılar

14 dakika önce

Güngören'de devriye yapan polis aracına çarparak kaçan otomobilli iki şahıs iki otomobile daha çarptıktan sonra yakalandı.

Polis otosuna çarptılar kaçmak isterken kaza yaptılar, System.String[]

Güngören'de devriye yapan polis aracına çarparak kaçan otomobilli iki şahıs iki otomobile daha çarptıktan sonra yakalandı. Yakalanan iki sürücünün polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olay saat 05.00'da Güngören İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YS 1854 plakalı otomobil, devriye atan polis ekiplerinin aracına çarptı. Çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçan otomobilli iki kişiyi polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa süre içinde dar alan çalışması yapan polis ekipleri, kaçan iki kişiyi Bağcılar Caddesi üzerinde yakalandı. Otomobille kaçan 2 kişi cadde üzerinde park halinde duran iki araca da çarparak maddi hasar verdi. Polis ekiplerinin hassas çalışmasının ardından yakalanan iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine çağrılan çekici ile zarar gören 3 araç kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Davut Has/İHA)

Güngören, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu
BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

Son Dakika Haberleri
08:41 Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
08:24 Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı
08:16 Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu
07:41 Survivor'da adaya veda ünlü isim belli oldu
00:10 Tuba Ünsal'dan erkek oyuncuları kızdıracak sözler: Cinsiyet eşitliği söz konusu değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 09:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis otosuna çarptılar kaçmak isterken kaza yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]