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ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı - Son Dakika

ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı

02.06.2021 21:11

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde dün yaşanan olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan eli bıçaklı Murat Arslantaş'ın (35), polise saldırdığı ve polis aracına binerek kaçtığı anların vatandaş ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde dün yaşanan olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan eli bıçaklı Murat Arslantaş'ın (35), polise saldırdığı ve polis aracına binerek kaçtığı anların vatandaş ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis, araca ve kendilerine saldıran Arslantaş'ı etkisiz hale getirmeye çalışırken, şüphelinin ise bir süre sonra araca binerek kaçtığı yer aldı.

İddiaya göre, vatandaşlar dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde elinde ekmek bıçağı olan ve yarı çıplak gezen bir şüphelinin çevreyi rahatsız ettiğini bildirdi. Birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Murat Arslantaş, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce polis otosunun camını kırdı. Arslantaş'ın saldırısı üzerine, polis otosundaki yolcu konumundaki polis memuru araçtan çıkarak Arslantaş'ı etkisiz hale getirmek için ardı ardına ateş etti. Ayağından yaralanan Arslantaş, polis otosuna binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Arslantaş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK VE VATANDAŞ KAMERASINDA

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olayın yaşandığı anların vatandaş ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; sokak üzerinde yürüyen Murat Arslantaş'ın, polis ekiplerini görünce polis otosuna doğru koştuğu ve aracın camını kırdığı yer aldı. Olayın devamında ise polis otosunun yolcu koltuğunda bulunan polis memurunun tabancası ile Murat Arslantaş'ı etkisiz hale getirmek için ardı ardına görülüyor. Bir süre polis memurlarına direnen şüpheli, polis otosunun boş olmasını fırsat bilerek, polis otosuna binerek olay yerinden kaçıyor. Ayrıca, güvenlik kamerasında polis memurlarının aracın peşinden koştuğu da görülüyor.

ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı
ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı

Kahramankazan, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA POLİS OTOSUNA SALDIRIP BACAĞINDAN VURULDUĞU, ARACI KAÇIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTı - Son Dakika


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