Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti

01.05.2022 10:54

Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti Çankırı'da polis otosunda beylik tabancasından çıkan kuşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti

ÇANKIRI - Çankırı'da polis otosunda beylik tabancasından çıkan kuşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankırı Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.B. (35), polis otosun içerisinde beylik tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı. Görev arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, S.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Öte yandan, S.B.'nin bekleme görevi sırasında beylik tabancasını, intihar etmek amacıyla ateşlediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti

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Polis Memuru, Çankırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis otosunda vurulan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


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