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Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

16.02.2022 20:39
Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı.

Olay, 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana gelmişti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.T., karakolun önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde dökerek yaktı. Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken, görevli polisler tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

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Kocaeli, Gölcük, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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