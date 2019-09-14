Polis oyun makinelerine el koydu

Adıyaman'da polis ekipleri kafe ve kıraathanelerde yaptığı denetimde 4 adet oyun makinesine el koydu.

Adıyaman'da polis ekipleri kafe ve kıraathanelerde yaptığı denetimde 4 adet oyun makinesine el koydu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki kafe ve kıraathanelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Karapınar Mahallesi, İmamağa Mahallesinde 3 işletmede 4 adet elektronik oyun makinesi ele geçirildi.

Oyun makinelerine el konulurken işyeri sahibi olan şahıs hakkında 1072 sayılı Kanuna Muhalefetten (Rulet, Tilt, Langert gibi oyun makineleri) işlem yapıldı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı

PKK tarafından alıkonulan asker ve polis aileleri de Diyarbakır'da: Bizi bu ateşten kurtarın

2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımı için şartlar açıklandı

Öldüresiye dövülen genç, metruk binada kaderine terk edildi