Son Dakika Haberleri: Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

24 dakika önce

Polis Özel Harekat takviyesi sürüyorKİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.

Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

KİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.

Doğu ve Batı illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.

Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

Fırat, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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