Son Dakika Haberleri: Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandı

Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandı

1 saat önce

Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandıKİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandı.

Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandı

KİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapmak üzere doğu ve batı illerinden Kilis'e gönderilen Özel Harekat polisleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi. Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirtti. Videoda, konuşmanın ardından yemin eden özel harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.

Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin Özel Harekat" ifadelerine yer verildi.

Özel Harekat polislerinin uğurlanması töreninde Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar ile Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da hazır bulundu.

Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye uğurlandı

Türkiye, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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