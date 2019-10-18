Son Dakika Haberleri: Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor
Son Dakika Güncel Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

1 saat önce

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.

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Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.


Doğu ve Batı illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor. - KİLİS

Fırat, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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