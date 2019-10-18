Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor
1 saat önce
Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.
Doğu ve Batı illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor. - KİLİS
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