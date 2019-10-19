Son Dakika Haberleri: Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

36 dakika önce

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyorKİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor Trabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar...

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

KİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor

Trabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

Trabzon, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:16 Kaynak: İHA
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