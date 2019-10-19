Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor
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Polis Özel Hareket takviyesi sürüyorKİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor Trabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar...
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:16 Kaynak: İHA
Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor
KİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor
Trabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.
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