Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor - Son Dakika

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor

7 saat önce

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor Kilis'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor

KİLİS - Kilis'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tedbirler aldı. Yaşlıların yoğunlukta oturdukları park ve bahçeleri kontrol ederek, 65 yaşının üzerinde olanları evlerine gönderen polis, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olanların evlerinden dışarı çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle evlerine gitmelerini istiyor. Bazı yaşlılar, evlerine giderken, bazıları da karardan haberleri olmadığını ifade ettiler. Bir yaşlı vatandaş uygulamanın doğru olduğunu, kararı desteklediklerini ifade etti.

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor

İçişleri Bakanlığı, Kilis, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:36:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzeri vatandaşları evlerine gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]