Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzerini evlerine gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzerini evlerine gönderiyor - Son Dakika

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzerini evlerine gönderiyor

6 saat önce

Kilis'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.

Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzerini evlerine gönderiyor, System.String[]

Kilis'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tedbirler aldı. Yaşlıların yoğunlukta oturdukları park ve bahçeleri kontrol ederek, 65 yaşının üzerinde olanları evlerine gönderen polis, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olanların evlerinden dışarı çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle evlerine gitmelerini istiyor. Bazı yaşlılar, evlerine giderken, bazıları da karardan haberleri olmadığını ifade ettiler. Bir yaşlı vatandaş uygulamanın doğru olduğunu, kararı desteklediklerini ifade etti. - KİLİS

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:24 Kaynak: İHA

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