Polis, Parkta Yaptığı Aramada Pala ve Bıçak Buldu
4 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta parklarda detaylı arama yapan polis, kameriye ve çalılıklar arasına saklanmış pala, bıçak gibi çok sayıda kesici alet buldu.
KAHRAMANMARAŞ'ta parklarda detaylı arama yapan polis, kameriye ve çalılıklar arasına saklanmış pala, bıçak gibi çok sayıda kesici alet buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün, insanların zaman geçirme, dinlenme amacıyla kullandıkları parkları suçtan arındırıp daha huzurlu ortamlara kavuşturmak için oluşturduğu mobil park polisleri, Ağcalı Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda uygulama yaptı. Parkta şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgularını yapan polis, ağaç, çalılık ve kameriye çevrelerinde arama yaptı. Aramalarda palaların da olduğu 9 kesici alet bulundu. Ekipler, kesici aletleri parka gizleyen kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:49 Kaynak: DHA
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